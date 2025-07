Asensio dice no al Fenerbahce | l’Inter valuta il possibile colpo per Chivu

Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe rimescolare le carte del mercato in casa Inter. Marco Asensio, rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito all’Aston Villa, avrebbe infatti rifiutato una proposta importante del Fenerbahce. ANCORA LIBERO – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il fantasista spagnolo avrebbe sul tavolo un’offerta da ben 9 milioni di euro netti a stagione da parte del Fenerbahce di JosĂ© Mourinho, ma l’ex Real Madrid non sarebbe convinto di trasferirsi in Turchia. Il motivo? La sua volontà è quella di rimanere in uno dei cinque top campionati europei. Asensio, classe 1996, è ancora legato al PSG con un contratto fino al 2026, ma l’alto ingaggio da 14 milioni di euro annui rappresenta un ostacolo non secondario per chiunque voglia tentare l’assalto. 🔗 Leggi su Inter-news.it

