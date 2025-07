aggiornamenti sul filmaggio della stagione 4 di ted lasso

La serie televisiva Ted Lasso sta per tornare con una quarta stagione, suscitando grande interesse tra gli appassionati. Nonostante il finale della terza stagione fosse stato concepito come conclusivo, fonti ufficiali e dichiarazioni recenti indicano che la produzione è in fase avanzata e che le riprese sono ormai in corso. In questo articolo vengono analizzate le ultime novità riguardanti i progressi della lavorazione, le anticipazioni sulla trama e gli aspetti più rilevanti legati al ritorno dello show. stato della produzione di ted lasso stagione 4. inizio delle riprese e tempi previsti. Secondo fonti di settore, la produzione della quarta stagione di Ted Lasso avrebbe dovuto iniziare già a luglio nella zona metropolitana di Kansas City. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

