Tiro a volo | un’Italia a due facce saluta Lonato Pellielo trascina nel trap skeet non incisiva

È un’Italia a due facce quella che ha appena salutato il mitico poligono di Lonato del Garda, impianto che ha ospitato negli scorsi giorni la quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. La compagine azzurra si è infatti ben espressa nella specialitĂ del trap, mentre ha lasciato tanto sul piatto nello skeet. Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dalla straordinaria vittoria di un veterano come Giovanni Pellielo, oltre che dal terzo posto di Mauro De Filippis e il secondo di Silvana Stanco. Non c’è molto altro da aggiungere. D’altronde quando si parla di “Johnny” si fa riferimento ad una vera icona dello sport italiano che sogna di vivere il suo nono sogno olimpico, con la motivazione di conquistare la quinta medaglia individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Tiro a volo: un’Italia a due facce saluta Lonato. Pellielo trascina nel trap, skeet non incisiva

In questa notizia si parla di: tiro - volo - italia - facce

Inter Barcellona LIVE 1-0: Mkhitaryan per poco non sorprende Szczesny con un tiro al volo - di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle ore 21 a San Siro per Inter Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: seguila live con noi.

Tiro a volo, Coppa del Mondo Nicosia 2025: Sdruccioli in testa dopo 100 piattelli nello skeet maschile - Elia Sdruccioli brilla a Nicosia in occasione della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Lakis Psimolophitis”.

Tiro a volo, Fabio Sollami in corsa per la finale nel trap a Nicosia. Indietro gli altri azzurri - Proseguono le gare a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: iniziano le qualificazioni per il trap individuale maschile, suddivise in due giornate.

Il trionfo di Jannik Sinner in Inghilterra! Il tennista italiano vince il suo primo torneo di Wimbledon contro Carlos Alcaraz, con il risultato 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Gli aggiornamenti su Repubblica Vai su Facebook

Qualificazioni e finale skeet tiro a volo OGGI IN TV: Olimpiadi Parigi 2024, orario e canale; Tiro a volo, Europei skeet 2024: Italia fuori dalla finale nel Mixed Team Senior, arriva l'oro Junior; Tutte le facce di Umberto Eco a Libri Come. Le foto di Pizzi.

Tiro a volo, gli appuntamenti internazionali dal 2026 al 2028 - La Issf ha svelato dove si svolgeranno i principali eventi internazionali dei prossimi tre anni: protagonista anche l’Italia La stagione 2025 è entrata nel vivo, ma intanto la Issf ha già rivelato dov ... Da pistoiasport.com

Tiro a volo: Coppa del Mondo a Lonato, Mixed Trap, solo 12esimi Stanco-De Filippis - La "tappa" della Coppa del mondo di tiro a volo a Lonato che ha portato in Italia 560 atleti da 74 nazioni, si è conclusa con la vittoria degli australiani Laetisha Scanlan e Mitchell Iles nella gara ... Scrive napolimagazine.com