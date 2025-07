Ucraina Zelensky sente Trump | discusse soluzioni per la difesa

“Ho parlato con il presidente americano Donald Trump. È stata un’ottima conversazione. Grazie per la disponibilità a sostenere l’Ucraina e a continuare a lavorare insieme per fermare le uccisioni e stabilire una pace duratura e giusta”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il Presidente Trump – spiega – ha condiviso i dettagli del suo incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte. È importante che abbiamo un rapporto così buono e che i paesi dell’Alleanza si stiano impegnando per aumentare la spesa per la difesa”. I spoke with @POTUS. It was a very good conversation. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky sente Trump: discusse soluzioni per la difesa

In questa notizia si parla di: trump - ucraina - zelensky - difesa

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

UCRAINA - Zelensky: "Con Trump abbiamo concordato un rafforzamento della difesa aerea" https://ift.tt/uJeDhTi Vai su X

Droni russi su Kiev, esplosioni. Stop alle armi Usa all'Ucraina, Zelensky: "Chiariremo" Mosca: "Senza armi americane a Kiev la fine della guerra è più vicina". Tajani: "Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace". CNN: "La Corea del Nord pronta a inviare altri 30 Vai su Facebook

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Guerra Ucraina Russia, Trump: Accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca. LIVE; Ucraina, Trump verso il sì alla difesa aerea Patriot. Kellogg a Kyiv.

Ucraina, Zelensky sente Trump: discusse soluzioni per difesa - Grazie per la disponibilità a sostenere l'Ucraina e a continuare a ... Come scrive lapresse.it

Zelensky sente Trump, 'discusse soluzioni per la difesa' - "È stata un'ottima conversazione", ha sottolineato il leader ucraino su X. Riporta msn.com