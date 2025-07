Avellino colpi a salve tra i passanti | indagini in corso da parte dei carabinieri

Due colpi di pistola sono stati esplosi nel tardo pomeriggio di oggi ad Avellino, in due distinte strade del centro cittadino. Il primo episodio è avvenuto in via Tagliamento, il secondo poco dopo in via Piave, entrambi nei pressi di due esercizi pubblici. Non si registrano feriti. Dovrebbe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tre colpi con esplosivi ai bancomat delle poste in provincia di Avellino: potrebbe essere la stessa banda - In due settimane sono stati tre i colpi, tutti con lo stesso modus operandi, messi a segno ai danni di sportelli bancomat degli uffici postali in provincia di Avellino.

Avellino, colpi in strada dopo una lite: identificato un uomo - Tempo di lettura: < 1 minuto Paura in pieno centro ad Avellino nel tardo pomeriggio di oggi. Due colpi di pistola sono stati esplosi a distanza di pochi minuti, prima in via Tagliamento e subito dopo in via Piave, entrambi nei pressi di due bar molto frequentati.

Paura in centro ad Avellino, esplosi colpi di pistola nei pressi di due bar - Sono stati sparati due colpi di pistola, prima in via Tagliamento e subito dopo in via Piave, in entrambi i casi nei pressi. Come scrive msn.com

Colpi a salve contro un bar, Daspo per due giovani di Avellino - Non potranno frequentare per i prossimi due anni i luoghi della movida di Avellino né accedere a locali pubblici e luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche. Scrive ansa.it