Le armi Usa per Kiev dovrà pagarle la Nato a Mosca falso aut-aut

Donald Trump non ha stanziato nuovi fondi per l’Ucraina, non ha imposto un vero ultimatum a Mosca e non ha proposto nessun piano geniale che potrebbe portare a un cessate . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Le armi Usa per Kiev dovrà pagarle la Nato, a Mosca falso aut-aut

Russia-Ucraina, il nuovo avvertimento di Mosca: “Armi nucleari se l’Occidente ci aggredisce” - La Russia potrebbe ricorrere all’uso di armi nucleari in risposta a un’aggressione da parte di Paesi occidentali.

Ucraina, Ue approva nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Macron: armi nucleari francesi nei paesi alleati a tre condizioni - Roma., 14 maggio 2025 – Alla vigilia dell’atteso incontro a Istanbul per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno approvato un 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che prende di mira le nuove petroliere "fantasma" utilizzate per aggirare le sanzioni esistenti volte a limitare le esportazioni di petrolio russo ma anche attività ibride della Russia, relative alle violazioni dei diritti umani e all'uso di armi chimiche.

Macron, Starmer, Merz e Tusk arrivati a Kiev: 'Mosca accetti tregua di 30 giorni'. La replica: niente tregua senza lo stop delle armi - «Insieme agli Stati Uniti, chiediamo alla Russia di concordare un cessate il fuoco completo e incondizionato di 30 giorni per creare lo spazio per i colloqui su una pace giusta e duratura": lo hanno detto quattro leader europei ( Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk ) in una dichiarazione congiunta prima della visita a Kiev, dove sono arrivati stamani per incontrare il presidente.

Colpita una maternità a Kharkiv, Donald Trump: "Lo so, vedrete cosa accadrà". Ieri sera aveva detto che gli Usa venderanno armi alla Nato che le darà a Kiev e annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia per lunedì. Zelensky: Mosca mira alla vita, Vai su Facebook

Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa; Trump: 'Putin dice str…ate, presto nuove sanzioni alla Russia'; Trump cambia idea, più armi a Kiev: «Putin gentile ma dice c...ate». Mosca: ostacolo alla pace. Ue valuta fondo da 100 mld per l’Ucraina.