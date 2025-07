Rugby | Australia superiore l’Italia under 20 andrà a giocarsi il settimo posto ai Mondiali

Ci hanno provato gli azzurrini ad andare a caccia di una finalina per il quinto posto che sarebbe stata comunque un risultato incredibile. Purtroppo però il massimo risultato raggiungibile ai Mondiali di rugby under 20 sarĂ la settima piazza (sfida al Galles). L’Italia è stata sconfitta nella semifinale del mini torneo per i piazzamenti per 44-21 dall’Australia. Primo tempo che ha messo giĂ il risultato sul binario oceanico: mete a raffica per l’Australia, Italia che fa fatica e chiude sotto 24-7. Nella ripresa gli azzurri provano a reagire con le mete di Mistrulli e Todaro, tornano anche sul -6, ma poi non ne hanno per chiudere la rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby: Australia superiore, l’Italia under 20 andrĂ a giocarsi il settimo posto ai Mondiali

In questa notizia si parla di: australia - italia - rugby - under

Reddito reale delle famiglie in calo a fine 2024: Italia fanalino di coda nell’Ocse, peggio solo l’Australia - Famiglie italiane in affanno anche nel quarto trimestre 2024. Mentre il reddito reale pro capite nei Paesi Ocse saliva in media dello 0,5%, i nuclei della Penisola l’hanno visto scendere dello 0,6% a causa di inflazione, diminuzione del reddito netto da proprietà e aumento dei contributi sociali.

Il Giro d’Italia oggi arriva a Napoli ma un domani potrebbe partire dall’Arabia o dall’Australia - Oggi la tappa più lunga del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli di 227 km all’ombra del Vesuvio e nel giorno della scelta del golfo partenopeo come sede della prossima Coppa America.

Curling, l’Australia conquista il bronzo ai Mondiali di doppio misto. Attesa per Italia-Scozia - L’Australia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di curling doppio misto dopo essersi imposta nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada).

INIZIA IL GRANDE RUGBY! Sapevi che quest’anno il mondiale under 20 di Rugby si disputerà in Italia? Sarà un’estate caldissima per il rugby azzurro! Si parte domenica 29 giugno con la competizione più importante di rugby giovanile che si gioca in casa Vai su Facebook

Mondiale under 20: Italia, niente da fare. Spera per un’ora, poi passa l’Australia; Mondiale Under 20 – Il giorno delle semifinali: la corsa al titolo entra nel vivo; World Rugby U20 Championship: dove si vede Italia-Australia in TV e streaming.

Rugby, Mondiali U20: contro l’Australia è il momento dei bresciani - L’obiettivo è andare a giocarsi il quinto posto contro la vincentre di Inghilterra- Si legge su giornaledibrescia.it

Che bello il Mondiale di Rugby Under 20, peccato non si giochi in Romagna VIDEO - Che bello il mondiale di rugby under 20, ma che peccato la Fir lo abbia localizzato solo in Lombardia e Veneto. Da corriereromagna.it