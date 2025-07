Calabria l’anti Occhiuto | il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra

Il centrosinistra prova a costruire l’alternativa alla giunta Occhiuto targata Fi. In Calabria Flavio Stasi è sindaco di Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza. Amministra il comune piĂą vasto della regione, terzo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra

In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto - sindaco - corigliano

SanitĂ in Calabria, altri 48 medici cubani in arrivo: l'annuncio social di Occhiuto - "Un altro contingente di medici cubani - 48 in totale - arrivera' questa notte in Calabria. Lo annuncia sui social Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario della sanitĂ Â in Calabria.

Voto di scambio politico-mafioso in Calabria, 5 anni e 5 mesi all’ex consigliere regionale che sosteneva Occhiuto - Cinque anni e cinque mesi per voto di scambio politico-mafioso. Per l’ex consigliere regionale calabrese e avvocato Ottavio Tesoriere si è concluso con una condanna in primo grado il processo “ Garbino ”, nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro che, nel 2023, aveva portato all’arresto di 11 persone ritenute espressione delle cosche di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Concessioni balneari in Calabria: Lo Schiavo incalza Occhiuto su Lega Navale e proroghe - Il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, del gruppo misto,  lancia un appello al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affinché intervenga con urgenza per fare chiarezza sulla situazione incerta che grava sulle concessioni balneari e sul ruolo delle sezioni locali della Lega.

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, orgoglioso e felice, a nome di tutta la città , per la decisione della Federazione di chiamare Rino Gattuso ad allenare la Nazionale italiana. Il presidente Occhiuto: «Ringhio cuore calabrese e orgoglio della Region Vai su Facebook

Stasi è l'anti-Occhiuto? Il sindaco di Co-Ro catalizza l'attenzione del centro-sinistra calabrese; L’affondo del sindaco di Corigliano Rossano Stasi: «Il centrodestra pensa di governare la Calabria con i reel sui social» ·; Tutela delle forze dell'ordine per il sindaco Stasi che rassicura :Vado avanti.

Sindaco Corigliano Rossano,per ferrovie Calabria neanche un euro - In collaborazione con Comune di Corigliano Rossano "Quello che sta accadendo in Calabria, con la cancellazione di fatto dell'Alta Velocità, è un passaggio epocale, purtroppo in negativo. Riporta ansa.it

Minacce al sindaco di Corigliano Rossano, disposta la tutela - Minacce al sindaco di Corigliano Rossano, disposta la tutela E' attiva da alcuni mesi, manomessi i freni dell' automobile CORIGLIANO ROSSANO , 14 ottobre 2024, 11:43 ... Si legge su ansa.it