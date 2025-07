Sorpreso ad armeggiare attorno ad un' auto la lite in strada degenera | c' è un ferito

Trasportato all'ospedale Maurizio Bufalini dopo un'accesa discussione, forse generata da un tentativo di furto. Saranno gli agenti del commissariato di Polizia di Lugo per chiarire cosa è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 18, in via Di Mezzo. Secondo una prima sommaria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - armeggiare - attorno - auto

Sorpreso ad armeggiare attorno ad un'auto, la lite in strada degenera: c'è un ferito; Sorpreso ad armeggiare attorno ad un'auto, la lite in strada degenera: c'è un ferito; Via Gerosa, sorpresi a smontare una marmitta da un'auto in sosta e arrestati.

Scampia, arrestato 50enne sorpreso mentre tentava di rubare un'auto - Scampia, arrestato 50enne sorpreso mentre tentava di rubare un'auto Ieri pomeriggio gli agenti hanno notato l'uomo armeggiare su un veicolo in via Antonio Labriola ... Si legge su ilmattino.it

Sorpreso a ’ripulire’ gli abitacoli delle auto, arrestato cinquantenne - 40 è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Due Torri mentre trafugava una valigetta piena ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it