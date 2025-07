Sony decise di rendere più potente PlayStation 2 in risposta al Dreamcast di SEGA

All’alba degli anni 2000, il panorama videoludico stava per essere rivoluzionato da una battaglia tra giganti, mentre SEGA lanciava il suo ambizioso Dreamcast, Sony si preparava a rispondere con una console destinata a diventare leggendaria: la PlayStation 2. Dietro le quinte di questo scontro epocale, un dettaglio spesso trascurato assume oggi un’importanza storica: Sony decise di rendere PS2 più potente proprio in risposta alla minaccia rappresentata dal Dreamcast. A rivelarlo è stato Peter Moore, ex presidente di SEGA America e poi figura chiave per Xbox, che ha condiviso un interessante retroscena proprio in queste ore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

