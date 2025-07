Marche summit dei ministri dell’Adriatico su blue economy

I ministri di Albania, Croazia, Montenegro e Slovenia, congiuntamente al ministro Francesco Lollobrigida, al Sottosegretario Patrizio La Pietra e al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nonchĂ© ad alti rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, si riuniranno ad Ancona il prossimo 15 luglio per un incontro cruciale sulla “SostenibilitĂ , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico”. L’evento, di alto profilo politico, mira a forgiare una strategia congiunta per il futuro del bacino, ponendo le basi per un modello di gestione innovativo e resiliente. L’incontro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, summit dei ministri dell’Adriatico su blue economy

