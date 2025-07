L' Arezzo ufficializza l' arrivo dell' esterno offensivo Dell' Aquila

Nuovo acquisto per l'Arezzo: si tratta di Francesco Dell’Aquila, esterno offensivo classe 2004, che approda in Toscana dal Torino per la stagione 20252026. Cresciuto nei settori giovanili di Spal e Torino, Dell’Aquila ha giĂ maturato esperienze importanti in Serie C con le maglie di Pro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: aquila - arezzo - esterno - offensivo

Storie di eccellenza valoriale sul palco dell’“Aquila d’Oro - Città di Arezzo” - Arezzo, 7 giugno 2025 – Storie di eccellenza valoriale sul palco del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”.

Poker d’assi sul palco del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” - Arezzo, 5 luglio 2025 – Valentina Vezzali, Giuseppe Giannini, Luigi Busà e Leo Turrini: poker d’assi sul palco del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo”.

D/F: Recanatese, ufficiale l’arrivo dell’esterno d'attacco Di Francesco https://shorturl.at/BEu5Q Vai su Facebook

L'Arezzo ufficializza l'arrivo dell'esterno offensivo Dell'Aquila; UFFICIALE – Dell’Aquila in prestito secco all’Arezzo; Arezzo, nuovo innesto in attacco: arriva dal Torino l'esterno Dell'Aquila.

UFFICIALE – Dell’Aquila in prestito secco all’Arezzo - L'esterno offensivo classe 2004 lascia il Torino e approda in Toscana in prestito secco al club biancorosso. toronews.net scrive

Francesco Dell’Aquila è un nuovo giocatore dell’Arezzo - Arezzo è lieta di annunciare l’arrivo in amaranto di Francesco Dell’Aquila, esterno offensivo classe 2004, che approda in Toscana dal Torino per ... Come scrive calciotoscano.it