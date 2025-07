Polemica su uno spot elettorale di Forza Italia con i volti di studenti e professori | Toglietelo non hanno dato il consenso – Il video

Un video elettorale di Forza Italia con bambini e insegnanti protagonisti, pubblicato dall’assessora all’Istruzione di Pescara, Valeria Toppetti, ha scatenato un caso politico e istituzionale a Pescara. Dopo esser stato diffuso sui canali social dell’assessora, lo spot è finito nel mirino del Partito Democratico, che ne ha chiesto il ritiro immediato, parlando di «uso improprio dell’immagine di minori» e mettendo in dubbio la legittimitĂ dell’iniziativa. La polemica arriva a poco piĂą di un mese dal ritorno alle urne in 27 delle 170 sezioni cittadine, previsto per il 24 e 25 agosto, dopo che il Tar ha annullato l’esito delle elezioni comunali di giugno. 🔗 Leggi su Open.online

La denuncia del Pd: "Alunni minori e genitori nello spot elettorale di Forza Italia, ci sono le autorizzazioni?" - “Le immagini di alunni minorenni ben visibili e di docenti che hanno partecipato alle iniziative ufficiali presso il Comune e nelle proprie scuole sono finite nello spot elettorale di Forza Italia in cui si invita a votare l’assessore Valeria Toppetti e il sindaco Carlo Masci”.

La denuncia del Pd: "Alunni minori e insegnanti nello spot elettorale di Forza Italia, ci sono le autorizzazioni?" - "Le immagini di alunni minorenni ben visibili e di docenti che hanno partecipato alle iniziative ufficiali presso il Comune e nelle proprie scuole sono finite nello spot elettorale di Forza Italia in cui si invita a votare l'assessore Valeria Toppetti e il sindaco Carlo Masci".

Polemica su uno spot elettorale di Forza Italia con i volti di studenti e professori: «Toglietelo, non hanno dato il consenso» – Il video - La replica dell'assessora all'Istruzione: «L'ho messo sul mio profilo personale, non sui canali istituzionali» L'a ... Come scrive msn.com

