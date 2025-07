Federica Panicucci dice addio a Mattino 4 | Mediaset chiude il programma

Rivoluzione in casa Mediaset: tutti i retroscena sulla chiusura del programma e le novitĂ per la conduttrice. Federica Panicucci si prepara a una stagione piĂą leggera, dopo mesi passati a correre da uno studio all’altro. Mediaset ha deciso di chiudere Mattino 4, la versione “bis” di Mattino 5 trasmessa su Rete 4 che non è riuscita a convincere il pubblico. Un addio silenzioso, senza clamore, sancito da ascolti tiepidi e da una formula che non ha funzionato. Per lei sarĂ un ritorno alle origini: da settembre tornerĂ a guidare Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi. Fine degli “straordinari” e di quell’esperimento che la costringeva a passare in fretta dal set dell’ammiraglia a quello di Rete 4 per ripetere piĂą o meno gli stessi argomenti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

