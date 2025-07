Calciomercato tutte le notizie di lunedì 14 luglio

Tutti gli affari, in Italia e non solo, in tempo reale: le principali mosse delle grandi squadre Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e tutte le altre squadre di Serie A al centro del grande valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative. Luka Modric atterrato a Malpensa – Calciomercato.it Sono i giorni in cui il Napoli chiude per il doppio colpo Noa Lang e Sam Beukema, che nelle prossime ore svolgeranno le visite mediche per aggregarsi subito in gruppo a Castelvolturno. Gli azzurri attendono poi di formalizzare la cessione di Osimhen al Galatasaray. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

