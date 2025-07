Fedez non sembra entusiasta di ritrovarsi sul palco del Cornetto Battiti Live. Nelle prime due puntate del grande concerto itinerante ha dato questa impressione. Lo show va in onda registrato e, dunque, tutto ciò che vediamo è datato di alcune settimane. Detto questo, sembra ci sia un non detto tra il cantante e la conduttrice Ilary Blasi. Un primo scontro c’era già stato nella puntata d’esordio e stavolta è stata l’ex “pupona” a sferrare un colpo. Ilary risponde a Fedez. Nel corso della prima puntata del Cornetto Battiti Live, Fedez si è ritrovato da solo, in assenza di Clara. Ha dunque cantato un solo brano, Battito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?”