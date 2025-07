La sfida con La Ruota della Fortuna: i telespettatori criticano la versione rivisitata del programma. La Rai ha deciso di portare TecheTecheTopTen anche nei giorni feriali, nel tentativo di contrastare La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5 da lunedì 14 luglio. La scelta di affidarsi alla versione del programma con la conduzione di Bianca Guaccero non ha raccolto grandi consensi. Sui social, le critiche sono state immediate e piuttosto severe: “Hanno rovinato un programma perfetto”, scrive un utente su X. Nel mirino l’introduzione della conduzione, elemento del tutto assente nella versione storica del programma, amata proprio per il suo format che è un flusso continuo di spezzoni d’archivio senza mediazioni e spiegazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Techetechetè, la versione TopTen con Bianca Guaccero non convince il pubblico: ‘Un favore a Scotti’