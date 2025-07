Conceicao Juve contatti intensificati col Porto | ecco quando si può chiudere definitivamente I bianconeri sono pronti a inviare quest’offerta | tutti i dettagli

Conceicao Juve, contatti intensificati col Porto: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del portoghese. Il calciomercato Juve continua a lavorare senza sosta per riportare a Torino Francisco Conceição, esterno portoghese che ha giĂ vestito la maglia bianconera nella passata stagione. Il club piemontese ha intensificato i contatti con il Porto per definire i dettagli dell’affare, e l’intesa sembra essere sempre piĂą vicina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzi o, il club bianconero è in trattativa con il Porto per ottenere l’accordo definitivo per Conceição. Le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane, con la Juventus che sta cercando di trovare un’intesa sui numeri dell’affare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, contatti intensificati col Porto: ecco quando si può chiudere definitivamente. I bianconeri sono pronti a inviare quest’offerta: tutti i dettagli

La #Juventus potrebbe chiudere nelle prossime ore l'acquisto a titolo definitivo di #FranciscoConceicao Intensificati i contatti con il Porto, si attendono sviluppi a breve.

