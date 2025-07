Tour de France 2025 | il punto dopo 9 tappe con Paolo Savoldelli

Nel nuovo episodio di Bike Today, Paolo Savoldelli analizza i temi caldi di questa prima parte di Tour insieme a Gian Luca Giardini: La maglia gialla conquistata da Ben Healy Le volate vinte da Tim Merlier Il ritorno alla vittoria per l’Italia con Jonathan Milan La conferma di Remco Evenepoel a cronometro Il ruolo di Mathieu Van der Poel e degli altri outsider Guarda l’analisi completa e scopri cosa aspettarci nella seconda settimana del Tour de France 2025! #TourdeFrance2025 #Savoldelli #BikeToday #Ciclismo #Pogacar #Vingegaard #Evenepoel #JonathanMilan #Merlier #Healy #VanDerPoel #TDF2025 #AnalisiCiclismo #Cronometro #Volate #TappeTour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: il punto dopo 9 tappe con Paolo Savoldelli

