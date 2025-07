Corte | Trump può licenziare dipendenti

23.01 La Corte Suprema Usa ha sospeso una decisione di grado inferiore,permettendo al presidente Trump di procedere con il licenziamento di 1.300 dipendenti del Dipartimento dell'Istruzione. Una mossa che di fatto avvia lo smantellamento del ministero creato dal Congresso. La decisione rappresenta una vittoria per l'amministrazione, ma scatena forti tensioni: 24 Stati americani hanno avviato una causa contro il governo per i 6,8 mld di dollari di fondi trattenuti, pari al 14% del totale per l'istruzione pubblica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - Prosegue la visita del presidente degli Stati Uniti nei Paesi del Golfo: oggi è la volta degli Emirati Arabi

Trump, 'la Corte Suprema non vuole i criminali fuori dagli Usa' - Donald Trump reagisce con rabbia alla sentenza della Corte Suprema che ha bloccato temporaneamente l'uso dell'Alien Enemies Act per deportare i migranti.

Trump contro la Corte Suprema: “Blocca espulsione dei migranti” - (Adnkronos) – Donald Trump contro la Corte Suprema, che secondo il presidente ostacola l'espulsione di immigrati illegali, compresi criminali.

Corte Suprema, via libera a Trump: può smantellare l’istruzione e licenziare 1400 dipendenti; Corte Suprema, via libera a Trump: può smantellare l’istruzione e licenziare 1400 dipendenti; Stati Uniti, in arrivo licenziamenti al Dipartimento di Stato dopo la sentenza della Corte Suprema.

Usa, la Corte Suprema autorizza Trump a smantellare il Dipartimento dell'Istruzione: via a 1.300 licenziamenti - La Corte Suprema consente a Donald Trump di procedere con lo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione. Da tg.la7.it

Usa, ok della Corte Suprema ai tagli all'istruzione - Migliaia di lavoratori licenziati, la cui reintegrazione era stata ordinata da un giudice di Boston, sono ora nuovamente soggetti a rimozione dal loro impiego ... Riporta msn.com