La FifPro attacca Infantino | Organizza tornei solo per profitto Le accuse del sindacato dei calciatori al presidente FIFA

. Non si placano le polemiche attorno al Mondiale per Club appena concluso negli Stati Uniti con il trionfo del Chelsea. Questa volta a scagliarsi contro l’organizzazione dell’evento è la FifPro, ovvero il sindacato internazionale dei calciatori, che ha puntato il dito direttamente contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Nel mirino dell’associazione c’è la gestione dell’intero torneo, definita “autoritaria, priva di dialogo e motivata esclusivamente dal profitto”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - La FifPro attacca Infantino: «Organizza tornei solo per profitto». Le accuse del sindacato dei calciatori al presidente FIFA

