Il Comune riconosce lo Stato di Palestina ed impegna la Giunta a sostenere la causa | il dibattito tra favorevoli e contrari

Il consiglio comunale di Perugia, con il voto della maggioranza, ha dato mandato alla Giunta di riconoscere e sostenere questa tesi a livello di Governo nazionale al fine di riconoscere "la Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: stato - palestina - giunta - sostenere

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

San Potito Ultra si schiera per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di San Potito Ultra hanno espresso pubblicamente la loro posizione con un’iniziativa politica che si inserisce nel solco della delibera del Consiglio comunale n.

Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» - Il mestiere del pescatore a Gaza è da sempre un atto di coraggio. Nei 17 anni di assedio totale precedenti al 7 ottobre 2023, le barche che lasciavano la costa […] The post Huckabee: «Trump riconosce lo Stato di Palestina? Senza senso» first appeared on il manifesto.

Ancora a febbraio abbiamo approvato un ordine del giorno in Consiglio Comunale per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Abbiamo chiesto al Governo Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina nei confini precedenti al 1967, con Gerusalemme capital Vai su Facebook

Il Comune riconosce lo Stato di Palestina ed impegna la Giunta a sostenere la causa: il dibattito tra favorevoli e contrari; Sala Rossa: “riconoscere lo Stato palestinese, cessate il fuoco, sanzioni per il governo israeliano”; Appello al consiglio comunale: Riconoscere lo Stato palestinese è un atto politico necessario.

Dal cessate il fuoco allo Stato di Palestina, la mozione del ... - MSN - Riconoscere lo Stato di Palestina, esigere il cessate il fuoco a Gaza, sospendere urgentemente la cessione di armi a Israele, dare attuazione al mandato di arresto nei confronti del premier ... Scrive msn.com

La proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Il movimento Indipendenza di Massa Carrara ha organizzato una raccolta di firme per sostenere il riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est. Segnala lanazione.it