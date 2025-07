Oristanio verso il Torino l’Inter spera nel possibile incasso! Ecco quanto guadagnerebbero i nerazzurri dalla rivendita

Oristanio verso il Torino, l’Inter attende e spera nel possibile incasso sull’ex! Ecco quanto guadagnerebbero i nerazzurri dalla rivendita. L’ Inter non guarda solo alle cessioni dirette per finanziare il mercato in entrata. Tra i dossier che potrebbero portare nuova linfa alle casse nerazzurre spicca anche quello di Gaetano Oristanio, fantasista classe 2002, ceduto al Venezia nei mesi scorsi per 5 milioni di euro. Ma l’operazione ha incluso una clausola intelligente: il 30% sulla futura rivendita. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, proprio questa percentuale potrebbe trasformarsi in un’entrata utile per chiudere gli ultimi colpi del mercato nerazzurro, in particolare un difensore e un nuovo profilo offensivo da affiancare al reparto avanzato di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Oristanio verso il Torino, l’Inter spera nel possibile incasso! Ecco quanto guadagnerebbero i nerazzurri dalla rivendita

In questa notizia si parla di: inter - oristanio - torino - spera

Oristanio, due club di Serie A sull’attaccante: l’Inter fa attenzione, ecco perché - di Redazione Oristanio, due club di Serie A sull’attaccante scuola Inter: i nerazzurri spettatori interessati .

Oristanio scatena il mercato: almeno cinque club sul talento ex Inter - di Redazione Oristanio fa il pieno di pretendenti in Serie A: ecco chi pensa al talento del Venezia. Oristanio oggetto dei desideri del calciomercato.

Torino, in settimana incontri per Ngonge e Oristanio. Come alternative Sottil ed Eguinaldo; Oristanio, il Venezia fissa il prezzo: il Torino spera nello sconto; C’è la pista Oristanio per il Torino, se Ngonge non si sblocca.

Antonelli, ds Venezia: “Il Torino è interessato a Oristanio, ma vedremo” - Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha fatto il punto sul mercato e ha anche parlato della situazione di Oristanio ... Scrive toro.it

Oristanio, il ds del Venezia Antonelli conferma: "Il Torino è interessato" - Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, in un'intervista rilasciata al Gazzettino, ha confermato l'interesse del Torino per Gaetano Oristanio. Segnala torinogranata.it