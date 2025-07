21 25 Longevity Valley con V Longo A Matarazzo R Frisoni M MIssiroli

Questa sera, lunedì 14 Luglio, alle ore 21.00 un altro appuntamento della nuova stagione con la rubrica “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. “Longevity Valley” sarà il tema affrontato in questa puntata dal giornalista Dallari Lorenzo, insieme a Claudio Fantini e a grandi ospiti: – Valter Longo, University of Southern California di LA – Antonluca Matarazzo, CEO e vice Presidente della Fondazione Valter Longo – Roberta Frisoni, Assessore turismo commercio e sport Regione ER – Mattia Missiroli, Sindaco di cervia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 21/25 “Longevity Valley” con V. Longo, A. Matarazzo, R. Frisoni, M. MIssiroli

21/25 Longevity Valley con V. Longo, A. Matarazzo, R. Frisoni, M. MIssiroli; ospiterà il NUTRITION & LONGEVITY FESTIVAL

