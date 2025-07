Sei alla ricerca della ricetta per fare a casa lo Smash Burger? Stiamo parlando di uno dei più noti panini americani con queste caratteristiche: croccante fuori e succoso dentro. Ebbene è possibile preparare questo piatto comodamente a casa, senza alcuna attrezzatura professionale. Il suo nome deriva dal gesto con il quale bisogna prepararlo. Infatti, la carne viene schiacciata, in inglese smashed, sulla piastra bollente. In questo modo si crea la crosticina chiamata Maillard. Gli americani amano gustare questo panino, che risulta saporito, carico di gusto, con ingredienti semplici. Qui in Italia non è comune trovare ricette di questo delizioso panino eppure nel tempo anche gli italiani si stanno appassionando a questo piatto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Come fare lo Smash Burger perfetto a casa: guida, ricetta, consigli