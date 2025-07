Dazi Boccia Pd | Scelte di Meloni folli venga subito in Parlamento

ROMA – “Il governo in questi 3 anni non ha presentato un piano di politica industriale, non ha fatto nulla per sostenere i salari e le pensioni, ha fallito la riforma fiscale. Ora subisce a testa bassa le scelte folli sui dazi dell’amico Trump che creano difficoltĂ alle nostre imprese e mettono a rischio posti di lavoro. Giorgia Meloni deve venire ora in Parlamento a dirci come intende difendere gli interessi del nostro Paese”. E’ quanto ha dichiarato ai tg il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dazi, Boccia (Pd): “Scelte di Meloni folli, venga subito in Parlamento”

In questa notizia si parla di: dazi - scelte - folli - boccia

Stati Uniti, atteso dato inflazione: l’incognita dazi e le scelte della Fed - L’ inflazione statunitense  ha probabilmente accelerato ad aprile 2025, dopo un’inaspettata flessione il mese precedente, con l’aumento dei dazi – in particolare sui prodotti cinesi – che ha iniziato a incidere sui prezzi, anche se gli effetti delle nuove politiche dell’amministrazione USA devono ancora mostrarsi appieno.

Gasparri a Caserta: “Regionali? Scelte valide. No ai dazi, sì a mercato aperto” - Si è svolto a Caserta il congresso cittadino di Forza Italia, occasione durante la quale il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri ha toccato diversi temi di attualità politica ed economica, delineando la linea del partito in vista delle prossime elezioni regionali e commentando le principali.

Dazi, scelte della Cina e caro-energia: a Como la tempesta perfetta fa tremare il settore tessile - Como, 28 maggio 2025 – I dazi annunciati dagli Stati Uniti e la guerra commerciale con la Cina rischiano di condizionare il distretto industriale comasco legato a filo doppio alle performance del distretto tessile.

Buongiorno dalla redazione dell'Adige. Ecco la prima pagina di oggi https://epaper.ladige.it/ Buona giornata e buona lettura! Vai su Facebook

Dazi, Boccia (Pd): scelte Meloni folli, Pd chiede che venga subito in Parlamemnto; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo; Dazi, Boccia (Pd): scelte Meloni folli, Pd chiede che venga subito in Parlamemnto.

Dazi, Boccia (Pd): scelte Meloni folli, Pd chiede che venga subito in Parlamemnto - (askanews) – “Il governo in questi 3 anni non ha presentato un piano di politica industriale, non ha fatto nulla per sostenere i salari e le pensioni, ha fallito la riforma fiscale. Da askanews.it