Più di 800 neonati sepolti in una fossa comune in Irlanda | Uccisi perché nati fuori dal matrimonio

Sono iniziati oggi gli scavi per recuperare le ossa di 800 neonati sepolti in una fossa comune in Irlanda. I bambini verranno identificati e i resti saranno restituiti ai familiari per una degna sepoltura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo anni su inizia a farl luce su una vicenda inquietante che ha sconvolto l'#Irlanda. I resti di centinaia bambini sepolti in una fossa comune presto potrebbero avere un nome e la dignità che è stata loro negata troppo a lungo... Vai su Facebook

L’#Irlanda fa i conti con l'orrore del passato. Comincia la riesumazione dei resti di centinaia di bambini sepolti in una fossa comune tra il 1925 e il 1961. Figli di ragazze-madri ospiti in un istituto di suore. #Tg1 Anna Paola Ricci Vai su X

Ci sono centinaia di bambini sepolti in questa fossa comune in Irlanda; Irlanda, l’orrore di Tuam: 796 neonati sepolti dalle suore nelle fosse comuni. Al via gli scavi; Il mistero degli 800 bimbi senza nome in Irlanda: la fossa comune in una casa religiosa. Ora saranno riesumati.

Più di 800 neonati sepolti in una fossa comune in Irlanda: “Uccisi perché nati fuori dal matrimonio” - La prima volta che è stata pubblicamente raccontata la storia degli 800 neonati gettati in una fossa comune in Irlanda, è stata nel 2014, quando la notizia ha raggiunto i media di tutto il mondo. Come scrive fanpage.it

In Irlanda si scava per riesumare 796 neonati sepolti dalle suore in una fossa comune - In Irlanda iniziano gli scavi per riesumare i resti di 796 neonati sepolti segretamente in una fossa settica a Tuam. Da blitzquotidiano.it