Napoli arriva De Bruyne | attesa per l' arrivo a Castel Volturno

Ci ha messo poco a ambientarsi. Qualche ora di Napoli per scoprirne, ovviamente, subito la parte migliore. Quella di ieri, in realtĂ , era ancora vacanza per Kevin De Bruyne, l?asso belga.

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

Kevin #DeBruyne è a Napoli, giro in città questa mattina prima dei test a Castel Volturno! Kevin De Bruyne è arrivato ieri in città a Napoli, il nuovo acquisto ex Manchester City in attesa dei test fisici a Castel Volturno si gode la città con la sua famiglia. De Bru Vai su Facebook

Kevin De Bruyne è arrivato ieri a #Napoli, il nuovo acquisto - in attesa dei test fisici a Castel Volturno - si gode la città con la famiglia: è uscito poco fa in compagnia della moglie Michele e dell'ex calciatore Steven Defour, ex compagno al Genk. https://calcionap Vai su X

