Edgar Wright sarà il regista del remake del cult sci-fi Il buco nero?

Il regista Edgar Wright sarebbe coinvolto nello sviluppo del remake del film sci-fi Il buco nero, progetto targato Disney. Il regista Edgar Wright, secondo alcune indiscrezioni apparse online, sarebbe impegnato nelle trattative per occuparsi del remake di The Black Hole - Il buco nero. Il film sci-fi era arrivato nei cinema nel 1979 e, già nel 2009, si era parlato di un possibile ritorno della storia sul grande schermo, in quell'occasione con Joseph Kosinski impegnato dietro la macchina da presa. Cosa racconta il film sci-fi Edgar Wright, che ha dichiarato più volte di essere fan dell'originale, sembra stia valutando di occuparsi della regia del progetto e della sceneggiatura in collaborazione di Joe Cornish. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Edgar Wright sarà il regista del remake del cult sci-fi Il buco nero?

The Running Man è stato girato da Wright in digitale, nonostante il regista prediliga la pellicola Kodak 35mm utilizzata in tutte le sue precedenti opere. Uscita prevista nelle sale: 6 novembre 2025.

