Quando rigioca Sinner il calendario dopo il trionfo a Wimbledon | ora il cemento

Roma, 14 luglio 2025 - Superata la tempesta, per Jannik Sinner è sbocciato l'arcobaleno. Il tennista italiano ha toccato il cielo con un dito ieri, quando sul prato del Centrale di Wimbledon ha conquistato un successo storico per lui e per il tennis del Bel Paese. La vittoria contro Carlos Alcaraz vale tanto, tantissimo: lo spagnolo puntava al terzo titolo consecutivo a Londra e alla terza vittoria in finale contro l'altoatesino, da quando quest'ultimo è tornato in campo dopo la pausa forzata data dalla sentenza sul caso Clostebol. E invece Sinner ha piegato quello che potrebbe essere il suo rivale di sempre in carriera, anche se è ancora presto per guardare così lontano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quando (ri)gioca Sinner, il calendario dopo il trionfo a Wimbledon: ora il cemento

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - gioca - calendario

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

#Wimbledon Pioggia sui campi da gioco. Sospese da più di un'ora le partite, tra cui il match #Cobolli-#Mensik con l'azzurro che conduceva per un set a zero. Nessuna notizia sull'inizio dell'incontro #Sinner-#Martinez, previsto da calendario alle 14:30 Foto ar Vai su Facebook

Sinner, il calendario dopo Wimbledon: quando torna in campo Jannik; Quando e quale sarà il prossimo torneo di Sinner (e dove lo vedremo in diretta); Jannik Sinner a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP.

Quando (ri)gioca Sinner, il calendario dopo il trionfo a Wimbledon: ora il cemento - Il numero uno al mondo ha superato alla grande la stagione dell'erba, conclusa con il suo primo successo a Londra. sport.quotidiano.net scrive

Sinner, il calendario dopo Wimbledon: quando torna in campo Jannik - L'altoatesino ha trionfato ieri, domenica 13 luglio, nella finale del torneo londinese battendo Carlos A ... Lo riporta msn.com