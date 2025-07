Una notte e un giorno di ricerche | recuperata una donna di 49 anni scomparsa

Ritrovata oggi pomeriggio, 14 luglio, a La Chiocciola nel comune di Badia Tedalda una persona dispersa. Una donna di circa 49 anni non aveva fatto rientro a casa dopo una notte passata fuori. Dopo l'allarme ai Carabinieri e attivato il piano prefetizio di ricerca dispersi, i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: notte - donna - anni - giorno

Aggressione nella notte: con trapano e coltello ruba lo smartphone a una donna - Viareggio, 6 maggio 2025 – Un cittadino di origine marocchina, di 47 anni, è stato fermato dalla polizia di Viareggio per un’aggressione a colpi di trapano ai danni di una donna.

Donna di 42 anni trovata morta in casa la notte di Pasqua a Mercato San Severino (Salerno) - Il corpo senza vita di una donna di 42anni ritrovato in via Trieste a Mercato San Severino. Disposta autopsia.

Sabrina Impacciatore a Belve: «Ho amato una donna, ma solo per una notte. Le droghe le ho provate tutte, una volta ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati» - L’attrice romana è la protagonista della prima puntata della quinta stagione del programma di Francesca Fagnani.

Una notte di terrore quella vissuta da una donna di 90 anni nel centro di Bergamo, dove il crollo del controsoffitto della sua camera da letto ha rischiato di trasformarsi in tragedia Vai su Facebook

Una notte e un giorno di ricerche: recuperata una donna di 49 anni scomparsa; Schianto frontale a Campospinoso: muore donna di 62 anni di Broni; Risse, aggressioni, un'auto ribaltata e una donna ubriaca: la movimentata notte comasca.

«Due donne mi perseguitano notte e giorno: in 5 mesi 794 persone ... - MSN - Un autotrasportatore di Cesena, 58 anni, è perseguitato da mesi e mesi da due donne, madre e figlia, che vivono in ... Lo riporta msn.com

«Gommista di giorno, di notte organizzo feste per scambisti. Nel ... - MSN - Di giorno gommista in officina, di notte, una volta al mese, organizzatore di feste per scambisti nella villa di lusso che è anche la sua casa. Da msn.com