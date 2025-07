‚ÄúMi affido al partito e alla segretaria‚ÄĚ. Cos√¨ il governatore della Toscana Eugenio Giani, uscendo dalla sede di Roma del Pd dove ha incontrato la segretaria Elly Schlein, con la quale si √® intrattenuto quasi 5 ore. A chi gli chiede se far√† un passo indietro sulla candidatura, risponde: ‚ÄúNo, no, che passo indietro.‚ÄĚ. Scortato dal responsabile dell‚Äôorganizzazione dem, Igor Taruffi, Giani non ha pi√Ļ risposto alle domande dei giornalisti, che chiedevano se i temi fossero legati ai programmi, se ci fossero veti dagli alleati e se si fossero dati una scadenza per dare il nome del candidato: ‚ÄúAbbiamo fatto una nota in cui abbiamo spiegato con chiarezza ‚Äú, hanno pi√Ļ volte ribadito entrambi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Toscana, Giani lascia il Nazareno "scortato" da Taruffi: "Mi affido a partito e a Schlein"