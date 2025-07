Madelyn Cline si prepara a interpretare un ruolo in una nuova produzione che promette di portare il suo talento in un contesto più oscuro e adrenalinico. La sua carriera ha conosciuto una notevole ascesa grazie alla partecipazione a serie televisive di successo e a film di rilievo, confermandosi come una delle attrici emergenti più interessanti del panorama attuale. In questo articolo, approfondiremo i dettagli del suo nuovo progetto cinematografico, le sue esperienze passate e le aspettative per il futuro, con particolare attenzione alla sua interpretazione nel sequel di un classico horror e alle collaborazioni con altri protagonisti del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Madelyn cline racconta il momento spaventoso nel remake di una scena chiave di I Know What You Did Last Summer