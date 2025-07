Calciomercato Juventus il punto sulle possibili cessioni | da Weah ad Alberto Costa passando per Nico Gonzalez Ecco come stanno lavorando i bianconeri

Calciomercato Juventus, il punto sulle possibili cessioni tra i bianconeri: questi giocatori potrebbero salutare. Il calciomercato Juventus si sta facendo sempre più frenetico in questi giorni, con diversi movimenti in entrata e uscita. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, da una parte, i bianconeri stanno cercando di finalizzare cessioni importanti come quella di Timothy Weah al Marsiglia e di Alberto Costa allo Sporting Lisbona. Dall’altra, si continua a monitorare la situazione di Jadon Sancho, che resta uno degli obiettivi per il reparto offensivo, ma la sua acquisizione dipenderà da alcuni sviluppi cruciali nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

