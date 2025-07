Calciomercato Napoli la strategia è una sola | la scelta

Il club partenopeo ha già deciso: pronta una strategia per ingaggiare il giocatore. Il Napoli è sempre più attivo sul mercato. Il club azzurro sta dominando il calciomercato della Serie A, portando a termine trattative che hanno rinforzato la squadra campione d’Italia. Dopo De Bruyne e Marianucci, è ormai ad un passo dalla firma anche Noa Lang: già programmate le sue visite mediche. La dirigenza ha una strategia ben precisa da attuare per costruire una rosa sempre più forte. I prossimi obiettivi di mercato potrebbero indossare la casacca azzurra proprio grazie a questo schema. Ndoye-Napoli, la trattativa prosegue: la situazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, la strategia è una sola: la scelta

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - strategia - sola

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Le ultimissime sulla #Salernitana alla vigilia della partenza per il ritiro di #Cascia col #calciomercato in piena evoluzione Vai su Facebook

Lucca, l’attaccante vuole solo il Napoli: la strategia per vestire l’azzurro; Duecento milioni per sognare: il Napoli li spenderà così; Calciomercato Napoli: Nunez è l'obiettivo, piacciono Lucca e Bonny. Conte a caccia del nuovo attaccante.

Calciomercato Napoli, la strategia è netta: non si torna più indietro - Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente il club più attivo in queste prime settimane di calciomercato. informazione.it scrive

TMW - C'è una sola offerta per Osimhen, nessuno si avvicina ai ... - MSN - Il PSG han messo il nigeriano in cima alla lista dei desideri per l'attacco e sta provando a convincere il ... Come scrive msn.com