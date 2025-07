Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino | l' esclusiva di Open

Secondo un'esclusiva di Open, il ministero della Cultura avrebbe revocato 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. "Gravi accuse al produttore nella relazione al tribunale di Roma: gonfiati tutti i costi", si legge nel titolo dell'articolo a firma Franco Bechis. Che spiega: "Il ministero della Cultura ha revocato oggi quasi 60 milioni di euro di tax credit concesso alla societĂ Â Sipario Movies spa fondata da Andrea Iervolino e Monika Waldner Gomez Del Campo Bacardi nota nell’ambiente dello spettacolo come “Lady Bacardi”. La societĂ , quotata per alcuni anni all’Euronext di Milano, è stata sciolta e messa in liquidazione qualche mese fa dopo che da un anno Iervolino e Lady Bacardi si erano denunciati a vicenda impugnando in tribunale ogni decisione societaria, rendendo impossibile qualsiasi decisione assembleare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

