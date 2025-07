Fiorentina capodanno del calcio col botto Kean | Motivato ad andare avanti Darò sempre il meglio Festa al Viola Park Foto

E' la festa del raduno, al Viola Park. Il capodanno del calcio. E il "botto" più atteso, per la Fiorentina e i suoi tifosi, viene dalle parole del calciatore che poteva partire, Moise Kean. E che invece fa l'annuncio: "Sono davvero motivato per andare avanti, la Fiorentina mi ha sempre dato una mano e aiutato e adesso è bene tornare con una nuova motivazione per dare sempre il meglio". Parole pronunciate durante la presentazione della squadra. Dopo il doppio no alle offerte arabe e a due montagne di soldi. Meglio restare nel calcio che conta. E magari dove è tanto apprezzato e coccolato L'articolo Fiorentina, capodanno del calcio col botto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, capodanno del calcio col botto. Kean: “Motivato ad andare avanti. Darò sempre il meglio”. Festa al Viola Park (Foto)

