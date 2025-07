Ha rinunciato a partecipare a Wimbledon e si è concessa delle vacanze roventi per consolarsi: in bikini non ha rivali, è davvero una bomba. L’infortunio all’anca le ha guastato la festa non solo a Berlino, ma anche a Wimbledon. Ana Potapova, onde evitare di mettere a repentaglio il prosieguo della stagione e i prossimi mesi sul cemento, ha saggiamente deciso, infatti, di non partecipare allo Slam britannico. Sembra comunque che adesso stia meglio, considerando che è in vacanza e che sembra, oltretutto, spassarsela un mondo. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Game, set e match in trasferta al mare: tentazioni in bikini