il rimpianto di game of thrones rivelato da rian johnson 13 anni dopo

Rian Johnson ha visto alti e bassi come regista, ma un'occasione mancata che ancora gli rimane impressa è Game of Thrones. Johnson è amico degli showrunner David Benioff e D.B. Weiss e sperava di poter dirigere un episodio del loro dramma fantasy di successo mentre era in onda. In una recente intervista con Rolling Stone, ha ricordato di aver sfiorato l'impresa, ma di averla fallita. Johnson ha dichiarato di non soffermarsi sull'occasione mancata, sapendo di essere stato fortunato in molti altri modi nella sua carriera. Tuttavia, dopo tutto questo tempo, è ancora il concerto a cui pensa quando gli si chiede dei suoi rimpianti.

