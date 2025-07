Carboni Inter accordo con il Genoa | arriva anche la conferma di Di Marzio! Visite tra queste due date

Carboni Inter, accordo con il Genoa: arriva anche la conferma di Di Marzio! Visite tra martedì e mercoledì. Tutti i dettagli. Valentin Carboni sarĂ presto un nuovo rinforzo del Genoa. Come riportato da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, l’ accordo con l’ Inter è stato raggiunto: prestito secco, senza alcun diritto di riscatto in favore del club rossoblĂą, per valorizzare il fantasista argentino classe 2005 in un ambiente competitivo e stimolante come quello di Marassi. La strategia dell’ Inter è chiara: far crescere Valentin Carboni con continuitĂ in Serie A, mantenendone il pieno controllo. Per questo, i nerazzurri hanno inserito nell’intesa una serie di bonus legati al minutaggio: l’obiettivo è incentivare l’impiego costante del giocatore da parte del tecnico del Genoa, Patrick Vieira. 🔗 Leggi su Internews24.com

