Calciomercato Inter LIVE | Taremi apre all’addio il prezzo per Openda De Winter piano B di Leoni?

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attivitĂ durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Taremi apre all’addio, il prezzo per Openda. De Winter piano B di Leoni?

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

#Inter , idea #Nkunku per completare l'attacco: le ultime https://calciomercato.com/liste/inter-spunta-nkunku-per-l-attacco-puo-fargli-spazio-taremi/bltf9b56cbc22bb769d… Vai su X

Taremi è in uscita, e i nerazzurri cercano un attaccante veloce e tecnico, capace di adattarsi a un possibile cambio modulo. Versatilità è la parola chiave. #Inter #Calciomercato #SerieA #internews24 #Taremi Vai su Facebook

Fulham e Besiktas su Taremi: se parte lui, l'Inter si butta sul trequartista; Inter, Fulham e Besiktas su Taremi; Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund.

Calciomercato Inter, Nkunku e Openda nomi concreti per l’attacco: tutto dipenderà dal futuro di Taremi! - Calciomercato Inter, Nkunku e Openda nomi concreti per l’attacco: tutto dipenderà dal futuro di Taremi! Come scrive informazione.it

Inter, Taremi può dare il via al grande colpo. Sono due i sogni di Marotta e Ausilio - Dovesse uscire l'attaccante iraniano, per il reparto offensivo l'Inter andrebbe su un profilo differente e ha già individuato i giocatori ... Come scrive fcinter1908.it