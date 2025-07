Irpef nuove detrazioni | ecco quali sono i benefici fiscali per figli e altri parenti a carico

Chi ha un fratello o una sorella a carico e pagherĂ per loro alcune spese sanitarie, potrĂ anche detrarle al momento di fare la dichiarazione dei redditi. Lo stesso varrĂ per il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Irpef, nuove detrazioni: ecco quali sono i benefici fiscali per figli e altri parenti a carico

Un'imposta che grava quasi per l'85% su lavoratori dipendenti e pensionati e viene pagata per il 40% da chi guadagna meno di 50mila euro. Con la fetta più grossa (12,7%) a carico di quei 4,3 milioni di contribuenti che portano a casa tra 29mila e 35mila eur

