Nel vasto universo DC, la maggior parte dei villain più pericolosi non necessita di poteri sovrumani per rappresentare una minaccia significativa. La loro forza risiede spesso nell’ingegno, nella determinazione o in armi e tecnologie all’avanguardia. Questo articolo analizza alcuni tra i nemici più temibili che, pur privi di superpoteri, sono capaci di mettere in crisi anche gli eroi più potenti del DC Universe. le minacce senza poteri nel DC universe. le figure criminali più spietate senza abilità sovrumane. Numerosi antagonisti si distinguono per la loro capacità di causare danni considerevoli grazie a strategie intelligenti e strumenti avanzati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Villains pericolosi di DC senza superpoteri