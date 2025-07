Juve accordo col Porto | ripreso Conceiçao E ora tocca a Kolo Muani

Il portoghese ha accettato di rinunciare a dei soldi: Chico aveva infatti diritto al 20% della cifra corrisposta ai Dragoes. Ora Tudor spinge anche per avere pure il francese entro il raduno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani

In questa notizia si parla di: juve - accordo - porto - preso

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

Nessun accordo con l’Inter: blitz improvviso della Juve - Inserimento a sorpresa dei bianconeri sull’obiettivo di Marotta: possibile offerta a breve per il cartellino del giocatore che ha già un accordo con i nerazzurri Giuntoli non è certo di restare, c’è l’ombra di Chiellini ma anche quella di Massara, anche se le ultime indiscrezioni di calciomercato lo danno al lavoro per la Juventus che verrà .

Accordo e scambio con Osimhen: con 60 milioni è della Juve - Il futuro del reparto offensivo della Juventus è più che mai un puzzle in continua evoluzione, in vista della rivoluzione estiva già annunciata.

La Juventus chiude per Conceiçao. Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese, il club bianconero avrebbe trovato un accordo con il Porto. Ai portoghesi andranno 22 milioni di euro più 5 di bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili. #Juventus #Co Vai su X

Juventus e Porto hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Francisco Conceição. I Lusitani incasseranno 24 milioni per la cessione del fantasista portoghese, forte la volontà di Chico di unirsi a titolo definitivo ai Bianconeri Vai su Facebook

Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani; La Juventus accelera per Conceicao, accordo con il Porto vicino: le cifre e cosa manca per la chiusura; Juventus, Conceicao resta in bianconero: accordo trovato con il Porto.

Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani - È vero che l'ala portoghese era già in rosa nella scorsa stagione, ma il lungo braccio di ferro con il ... Secondo gazzetta.it

Juve, Albanese: 'Accordo trovato col Porto per Conceicao da 22 milioni più 5 di bonus' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Giovanni Albanese, la Juventus avrebbe trovato l'accordo definitivo con il Porto per acquisire Francisco Conceicao. Da it.blastingnews.com