Balerdi Juventus niente da fare! Il Marsiglia non cambia idea e l’affare è praticamente impossibile | i retroscena sul difensore che non vestirà bianconero

Balerdi Juventus, niente da fare per il capitano del Marsiglia che resterà in Francia: le ultimissime novità e la posizione del club francese. Il calciomercato Juventus dovrà abbandonare temporaneamente l’idea di rinforzare la propria difesa con Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino del Marsiglia. Nonostante i contatti e l’interesse iniziale del club bianconero, il trasferimento del calciatore sembra ormai una missione quasi impossibile. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la Juventus aveva sperato di sbloccare l’affare grazie all’interesse mostrato dal giocatore, che sembrava gradire l’idea di trasferirsi in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus, niente da fare! Il Marsiglia non cambia idea e l’affare è praticamente impossibile: i retroscena sul difensore che non vestirà bianconero

In questa notizia si parla di: juventus - balerdi - niente - fare

Juventus, Balerdi mette tutti d'accordo: chi è l'argentino obiettivo dei bianconeri - Alla Juventus, in chiave mercato, c`è un nome che mette tutti d`accordo, `vecchi` e `nuovi` inquilini della Continassa: è quello di Leonardo.

Juventus e Roma mettono nel mirino Balerdi: la richiesta del Marsiglia | CM.IT - Si muove anche il calciomercato dei giocatori, oltre a quello degli allenatori, in vista della prossima stagione Sono momenti frenetici per quanto riguarda le panchine della squadre della Serie A in vista della stagione 2025/2026.

Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia! Netta risposta del club francese: così l’affare potrebbe complicarsi. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Balerdi Juventus, sondaggi per il capitano del Marsiglia: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore.

L'#OlympiqueMarsiglia vuole trattenere Leo #Balerdi quest'estate, un piano chiaro per il club. Tim #Weah, storia a parte con la #Juventus, dato che #Balerdi al momento non è coinvolto in trattative. ? #FabrizioRomano Vai su Facebook

Marseille take firm stance over Juventus’ Balerdi interest; Chi è il flaco Balerdi, il difensore giochista che Tudor ha chiesto alla Juve; Calciomercato Juve, Balerdi prima scelta: perché Tudor lo vorrebbe a Torino.

Balerdi Juventus, il Marsiglia continua a fare muro per l’argentino. Spunta questo piano B per la retroguardia bianconera: il nome - Spunta questo piano B per la retroguardia bianconera: il nome individuato La Juve continua a muoversi con decisione sul fronte dife ... juventusnews24.com scrive

Juventus, piace Chabot: Tudor attende Bremer e pensa all’ex Sampdoria come prima alternativa a Balerdi - Il Marsiglia fa muro per Balerdi, i bianconeri pensano a Chabot dello Stoccarda ... Lo riporta sport.virgilio.it