In Siria torna lo spettro della guerra settaria | già cento morti a Suwaida

Nel sud della Siria, nella provincia di Suwayda a maggioranza drusa, si è aperto un nuovo fronte di conflitto che rischia di far precipitare ulteriormente la già fragile transizione post-Assad. . In Siria torna lo spettro della guerra settaria: già cento morti a Suwaida il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In Siria torna lo spettro della guerra settaria: già cento morti a Suwaida

