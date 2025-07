Prima giornata parecchio lunga all’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, ma che ha messo insieme alcuni elementi abbastanza rilevanti soprattutto per quel che riguarda il pubblico svizzero, senz’altro bisognoso di ritrovare uno dei giocatori su cui puntava di più e che, invece, si è perso tra guai fisici e una certa poca fiducia. L’avevamo conosciuto come spesso compagno e avversario di Flavio Cobolli a livello junior, ma Dominic Stricker, capace anche di battere Tsitsipas agli US Open in passato, ha avuto momenti difficili. Anche dalla vittoria in rimonta sul veterano francese Pierre-Hugues Herbert possono passare alcune buone cose; certo, ora per lui ci sarà l’impegnativo test Ruud (con il quale però vinse indoor a Basilea quasi due anni fa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Gstaad 2025: si rivede Stricker, Buse sorprende Djere