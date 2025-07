Rock and Rodes | a Piateda una due giorni a tutta musica

Il Rock and Rodes 2025 ti aspetta il 18 e 19 luglio presso il Punto Verde di Piateda. Due serate di musica dal vivo, con ingresso gratuito, cucina e bar attivi a partire dalle 19:00. Un evento imperdibile per gli amanti del rock e delle sonorità emergenti! Venerdì 18 Luglio - A Base Rock, Baby. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie, aggiornamenti ed approfondimenti sulla scena italiana ed internazionale; GIANCANE in concerto con Estate Magggica Tour 2025 - Piateda; GIANCANE: tra gli artisti più dissacranti e ironici della scena indipendente italiana, dà il via al suo “ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”.

Il Rock and Rodes festeggia 20 anni con Omar Pedrini e Marta sui Tubi - Grande attesa per il tradizionale festival "Rock and Rodes", che si apre questa sera al Punto Verde di Piateda e festeggia quest'anno la ventesima edizione. Si legge su ilgiorno.it

In Valtellina è tempo di "Rock and Rodes" - Il Giorno - La diciassettesima edizione del Rock and Rodes sta arrivando: il 22, il 23 e il 24 agosto a Piateda riparte il free rock festival più amato dai valtellinesi. Secondo ilgiorno.it