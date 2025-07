Esposito Cagliari nodo formula! Ecco cosa vuole l’Inter Fase di stallo resta in corsa anche un altro club

Sebastiano Esposito Cagliari, nodo formula! L’Inter vuole monetizzare subito. Fase di stallo, resta in corsa anche un altro club. Il futuro di Sebastiano Esposito potrebbe presto essere ancora in Serie A, ma con una nuova maglia. Dopo l’esperienza all’ Empoli, l’attaccante classe 2002 è uno dei nomi più chiacchierati del mercato in uscita dell’ Inter, e il Cagliari sembra in pole position per assicurarselo. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la trattativa tra i sardi e il club nerazzurro è tutt’altro che definita. Il nodo principale è rappresentato dalla formula dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Cagliari, nodo formula! Ecco cosa vuole l’Inter. Fase di stallo, resta in corsa anche un altro club

