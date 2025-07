Toscana i migliori frutti in vetrina Agrofutura premia l’eccellenza

Grosseto, 15 luglio 2025 – Conto alla rovescia per la nuova tappa di Agrofutura, il Festival dedicato all’agricoltura di oggi e di domani, nato da un progetto di Qn, La Nazione e il Resto del Carlino, in stretta sinergia e collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. L’ obiettivo è far incontrare le varie realtĂ del settore, le istituzioni europee, nazionali e regionali, ascoltare le richieste e le idee del mondo produttivo e le risposte del mondo bancario. Così, dopo le tappe di Bologna (maggio), Firenze e Cesena (giugno), il Festival farĂ tappa, il 21 luglio (dalle 18), ad Alberese (Grosseto), una delle sedi operative di Ente Terre della Regione Toscana, dal quale dipendono anche le tenute di Cesa (Arezzo), Suvignano (Siena) e il Parco Stalloni (Pisa). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, i migliori frutti in vetrina. Agrofutura premia l’eccellenza

